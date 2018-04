Nyasa Music Awards opens voting lines on Airtel Malawi and TNM

Nyasa Music Awards has opened up voting lines for its prestigious gongs.

The voting line is 3039 for both Airtel and TNM mobile carriers.

Codes to be used when sending in votes are indicated at the end of the categories

Here are your nominees

ALBUM OF THE YEAR

Lawi – Sunset in the sky ALB1

Sangie – Painless ALB2

David Kalilani – Fore runner ALB3

Lucius Banda – Crimes ALB4

BEST HIP HOP ARTIST

Fredokiss HHP1

Gwamba HHP2

Martse HHP3

Suffix HHP4

Macelba HHP5

BEST RNB ARTIST

Bucci RNB1

kel kay RNB2

Hazel Mak RNB3

Theo Thomson RNB4

Kelvin Sings RNB5

BEST GOSPEL ARTIST

Suffix BGP1

Thoko Katimba BGP2

Gwamba BGP3

Faith Mussa BGP4

Ethel Kamwendo Banda BGP5

BEST NEWCOMER

Waxy Kay NEW1

Wikise NEW2

Episodes NEW3

Ababa Sergent NEW4

Seven O More NEW5

BEST REGGAE ARTIST

Sangie REG1

Black Missionaries REG2

Firestar REG3

Trumel REG4

BEST SECULAR ARTIST

Atohti Manje BSA1

Lucius Banda BSA2

Lulu BSA3

Nepman BSA4

Skeffa Chimoto BSA5

BEST PRODUCER

DJ Sley BPR1

AK On the board BPR2

BFB BPR3

Tricky Beats BPR4

Sonyezo BPR5

BEST ACOUSTIC ARTIST

Patience Namadingo BAA1

Lawi BAA2

Faith Mussa BAA3

Muhanya BAA4

Lulu BAA5

BEST FEMALE ARTIST

Rina BFM1

Zani Challe BFM2

Sangie BFM3

Hazel Mak BFM4

Hilco BFM5

BEST RADIO DJ

Joy Nathu RDJ1

Panther RDJ2

BlackJack RDJ3

Kenny Klips RDJ4

Atom RDJ5

BEST TV PRESENTER

BlackJack BTV1

Anne Matumbi BTV2

Dash BTV3

Connie BTV4

Luna BTV5

BEST AFROPOP

Piksy BFR1

Sonye BFR2

Saint BFR3

Stitchfray BFR4

Sir Patricks BFR5

BEST GROUP

Homegrown GRP1

Bossaro Music Group GRP2

Nyasa Guruz GRP3

Zathu Band GRP4

Classmates GRP5

BEST DANCEHALL ARTIST

Malinga Mafia BDC1

Jay Jay Cee BDC2

Purple C BDC3

King Chambiecco BDC4

Mady P BDC5

BEST COLLABORATION

Legends Never Die Bossaro ft BlackJack,Young Kay,Barry BCL1

Jaiva – Haze Mak ft Tay Grin and Roberto BCL2

Tchekela- Macelba ft Saint BCL3

Mr Yesu – Gwamba feat Kell Kay BCL4

Tsidya Lina – Young feat Malinga Mafia BCL5

BEST TRADITIONAL

Nyanesi TRD1

Kukana Kuba Band TRD2

Innocent Chitimbe TRD3

Frank Kaunda TRD4

Atoht Manje TRD5

BEST FEMALE BROADCASTER

Jean Chalungama BFB1

Nicole Kamwendo BFB2

Tildy BFB3

Sharon Chirwa BFB4

Sharon Jumbe BFB5

BEST VIDEO

Goodlife – Purple C BSV1

21 – Tay Grin BSV2

Jaiva – Hazel Mak BSV3

Mbama – Gwamba BSV4

Priceless – Theo Thomson BSV5

BEST LIVE ACT

Fredokiss BLA1

Tay Grin BLA2

Patience Namadingo BLA3

Faith Mussa BLA4

Theo Thomson BLA5

BEST CLUB DJ

DJ Rubie CDJ1

VJ Ice CDJ2

Nathan Tunes CDJ3

DJ Maya CDJ4

DJ flame CDJ5

SONG OF THE YEAR

Priceless-Theo Thomson SNG1

Apyse mtima – Saint SNG2

Che Patuma – Atohti Manje SNG3

Delilah – saint SNG4

Wangongole – Janta SNG5

BEST VIDEO DIRECTOR

VJ Ice BVD1

Sukez BVD2

Mest Media BVD3

Essim BVD4

Ron C BVD5

BEST MALE ARTIST

Gwamba BMA1

Fredokiss BMA2

Tay Grin BMA3

Theo Thomson BMA4

Macelba BMA5

Follow and Subscribe Nyasa TV :