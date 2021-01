Kazako pays tribute to Malawi music icon Wambali: Declares hope to an end to Covid-19 in a poem

Minister of Information and Communication Technologies, Gospel Kazako, has paid a rare tribute to music legend, Mtebeti Wambali Mkandawire, by sprucing up a poem in honour of the internationally recognised artist.

Mkandawire died of Covid-19 at the Kamuzu Central Hospital on Sunday morning.

His death has shocked both ordinary Malawians and high ranking officials in the Tonse Alliance government.

In his poem, which already gone viral on the social media, Kazako described the death of Mtebeti, as he was popularly known, as very painful.

Below is the poem:

Tamenyetsa manja kumtengo/ Dzinja lobereka kuwawa/ Tsozi lodontha lopanda chisusu chochita zotheka/

Ndi mmasayamu muli chinyontho/ Chomwe chikulemba mtsizo/ Mtsizo yakulemberera umo mkudutsa misozi/ Nkubadwitsa kusisima kosalekeza.*

Komabe tikudziwa/ Sikale pomwe tisiye kusisima.

Tikudziwa/ Sikale pomwe njere zamoyo wa mweee! Tizifesenso/ Kuti tikolore zomwe tinazolowera kuchita.

Sikale pomwe tidzasonkhane pansi pa kuwala kwa mwezi/ Kumayimba nyimbo zochokera ku nthano zotikumbutsa za chipsinjo chomwe chinali pakati pathu/ Chipsinjo chomwe chinatitseketsa pakamwa/ Ndi kutiwumiriza kusamba zipangizo zathu zodyera/ Ndi kulozera ndi sopo wa thovu nthawi zonse / Dera lokhala zala, manja ndi zikhadabo.

Sikale pomwe tonse tidzatonthole/ Kutonthola kogwirana manja, kukumbatirana ndi kuchitira nkhomaliro limodzi. Kumavina!

Izizi zitha! Izizi zigonja! Izizi tipambana! Izizi zikhala mbiri chabe. Mbiri yomayikamba, kusamvetsetseka!

Koma izizi! Zitha!

Tiyende mchigwa ndi miyendo ya mphamvu/ Tidziuyang’ana mthunzi ndi maso a chiyembekezo/ Tidziunong’oneza kuti sitili tokha/ Sitili tokha/ Sitili tokha!

Uja wolenga dzuwa/ Maso ake ali pa ife/ Mmanja mwake / Atakwapatira chigonjetso.

Yendani bwino Wambali/ Yendani bwino Mtebeti / Pitani bwino Mtebeti / Kauseni Mtebeti!

Poti za kulimbana nako kwabwino/ Ndi komwe kukutipuputira misozi / Misozi yodzadza mzikope zamaso athu.

Muli ndi malo kumeneko/ Komwe inu mkupita! Kauseni Mtebeti!

Koma izizi, zitha!*

0 0 vote Article Rating

Follow and Subscribe Nyasa TV :

Sharing is caring!